Eksootilises liigas maandunud ründaja: siin teatakse Eesti jalgpallist üllatavalt palju

Et Gibraltari jalgpall on võrdlemisi võõras ala, algas Männilaane sõnul «jõhker guugeldamine» – mis teda täpselt seal ees ootab, milline on liiga, kes on Lincolni mängijad ja nii edasi... Näib, et internetiavarustest vastu vaadanud pilt sobis, sest 8. jaanuaril tehti üleminek teatavaks.