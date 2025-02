OTSEBLOGI Laskesuusatamise MM: kas Tomingas sekkub kõrgesse mängu, kuidas läheb teistel?

Enne võistlust:

Tiitlikaitsja on itaallanna Lisa Vittozzi, kes pidi seljavigastuse tõttu tänavuse hooaja vahele jätma. Tema tahab keskenduda tuleval aastal peetavale kodusele olümpiale. Hõbemedali sai mullu sakslanna Janina Hettich-Walz. Paraku ei osale ka tema tänavusel hooajal, sest on lapseootel. Pronks on eelmisest aastast ette näidata Julia Simonil (46).