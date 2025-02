Kullamäe otsustava heitluse eel: niisuguseid mänge ei tule karjääris palju, peame suutma seda atmosfääri nautida

Eesti korvpallikoondis on seni saanud kahel korral võimaluse kindlustada kodusaalis EM-finaalturniiri pilet ja see on ka ära kasutatud. Loodetavasti on kolm kohtu seadus ning reedel saadakse jagu Põhja-Makedooniast. Kristian Kullamäe usub, et meeskonna vaim on selleks valmis.