«Olin šokis.» Norra laskesuusataja sai dopinguküttidelt hoiatuse

Rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) reeglid näevad ette, et profisportlased peavad regulaarselt teatama, kus nad viibivad, et nad oleksid saadaval ootamatuks dopingukontrolliks. Kolm sellist rikkumist kaheteistkümne kuu jooksul võib viia võistluskeeluni.

Lægreid ei rikkunud otseselt dopingureegleid, kuid jäi ühe päeva hiljaks aruande esitamisega ja see päädis hoiatusega. 27-aastane norralane tunnistas, et antud intsident juhtus paar aastat tagasi ning see on suutnud teda oma igapäevaseid harjumusi muutma. «Olin šokis. Kõik punased lambid läksid peas põlema,» meenutas Lægreid ühte plekki oma karjääris, vahendab NRK.