AMETLIK Heiko Rannula lahkub Kalev/Cramost Poola kõrgliigasse

Viimasel hooajal on tema välismaale siirdumise ambitsioon korduvalt laualt läbi käinud ning kuigi varasemad pakkumised pole olnud päris need õiged, siis nüüd on aeg muutuseks ning teades algusest peale Heiko kõrgeid eesmärke, ei saa me ilmselgelt talle ka kätt ette panna.

On märgiline välja tuua, et Heiko on võitnud ametlikes mängudes 131 kohtumist ning kaotanud 29, mis teeb võiduprotsendiks 82, kes ei sooviks endale sellist treenerit? Meie Klubina saame ainult loota, et see avab uksi ka teistele Eesti treeneritele ja mängijatele ning me saame tagasi suuremate kogemustega mängijaid ja treenereid Eesti korvpallile tervikuna.

Samas ükski treener ei saavuta neid tulemusi üksi, vaid selle taga on meeskond. Üks oluline lüli lisandub võrrandisse, Indrek Reinbok, kelle roll on selles perioodis märkimisväärselt kõrge olnud. Viimased peaaegu kolm aastat oleme ühtselt seda klubi kultuuri ja süsteemi loonud, et meie peamine fookus oleks Eesti treeneritel ja Eesti mängijatel. Seetõttu on ka kaasnev muudatus orgaanilisem ning sama süsteemi jätkab klubis peatreenerina üheksandat hooaega abitreeneri rollis olnud Indrek Reinbok. Meie usume, et Indrek on selleks väljakutseks valmis ning aitab Klubil hooaja algul püstitatud eesmärgid täita.»

«Olen motiveeritud asuma Kalev/Cramo peatreeneri kohale; tunnen meeskonda läbi ja lõhki ja olen valmis Heiko alustatud tööd jätkama ning hooaja alguses püstitatud eesmärgid edukalt lõpule viima,» lausub Kalev/Cramo uus peatreener Indrek Reinbok.

Heiko Rannula viimaseks mänguks Kalev/Cramo peatreenerina jäi 15. veebruaril peetud Kaamos karikafinaal, mis võideti 93:86 Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna vastu. Indrek Reinboki debüüti peatreenerina saame näha 28. veebruaril Kalevi Spordihallis, kui Kalev/Cramo võõrustab TalTech/Alexelat.