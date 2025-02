Hyundai kasutab järgmisel WRC-etapil ettevaatusabinõuna vanemat ralliautot

Juba enne Rootsi rallit käisid kõlakad, et Hyundai võtab MM-hooaja kolmandal etapil Keenias taas kasutusele auto eelmise versiooni, mida kasutati eelmisel aastal ja ka tänavuse hooaja avaetapil Monte Carlos. Nüüd kinnitas seda DirtFishile 2019. aasta maailmameister Tänak. «Teame, et see auto on töökindel ning see (Keenia MM-etapp – toim) on selline ralli, kus töökindlus on prioriteet,» kommenteeris Tänak.