Kahekordne olümpiavõitja kiitis Bø julget otsust: MM-tiitlid tõestavad, et tal oli õigus

2019. aastal kõigest 25-aastasena tippspordist loobunud Dahlmeier on viimastel aastatel käinud MK-etappidel Saksamaa telekanali ARD ekspertkommentaatorina. MMi ajal on ta aga rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) vahendusel avaldanud enda arvamust tiitlivõistlustel toimunud kohta.

Loetud nädalad tagasi tippspordist lahkumise kinnitanud Bø domineerimine sprindis ja jälitussõidus tõestab, et 31-aastasel norralase vaim ja füüsis on endiselt tipptasemel. «Ta avaldas mulle muljet oma otsusega lahkuda Norra koondise kõrgmäestikutreeninglaagrist, et treenida ja taastuda omal moel.

See oli julge otsus, kuid MM-tiitlid tõestavad, et tal oli õigus. Nõuab palju enesekindlust ja veendumust, et astuda kõrvale traditsioonilistest viisidest ja usaldada seda, mis sulle endale kõige paremini sobib,» arvas Dahlmeier.

Vaid ühelt taliolümpialt (2018 Pyeongchang) medaleid, neist kaks kuldset ja ühe pronksi, korjanud Dahlmeier tõmbaski paralleele enda ja Bø käitumismustrite vahel. «Tema eeskujul etteaste tuletas mulle meelde minu enda aega pärast Pyeongchangi olümpiat, kui taastusin mängudest isoleeritud majakeses.

Ehk mõnikord on normidest möödahiilimine just see, mida on vaja teha. Tema sprindi ja jälitussõidu kullad, millega ta kirjutas veel ühe peatüki ajaloo annaalidesse, kinnitas veel kord, et tal oli õigus,» ütles Dahlmeier.

Bø on nüüd esimene laskesuusataja, kes on jõudnud 22 MM-tiitlini. Enne Lenzerheide MMi jagas ta selles tabelis esikohta legendaarse Ole Einar Bjørndaleniga, kes pika karjääri jooksul võitis 20 MM-kulda ja tuli kaheksakordseks olümpiavõitjaks.