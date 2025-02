VIDEO Simona Revjagin: kuldmedal tuli, sest ma ei kartnud mitte midagi!

«Ma olen väga õnnelik, et sain sinna minna ja neid medaleid võita. Ma poleks kunagi arvanud, et mul õnnestub sel võistlusel medaleid võita. Aga võitsin,» sõnas freestyle-suusataja.

Revjagin nõustus, et tegi Bakurianis oma senise karjääri kõige kaalukamal võistlusel oma parima esituse. «Eks ma hommikul olin ikka natuke närvis. Aga kohe, kui esimese sõidu tehtud sain, kadusid närvid ära. Olin väga õnnelik, et esimese sõidu eest nii palju punkte sain. Kõik see melu ja kaasaelamine kaotasid ära kogu närvipinge. Ma ei kartnud mitte midagi, vaid läksin oma sooritust tegema.»