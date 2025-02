Norra laskesuusatäht tahab prantslased mutta tampida

Norra meeskond on teadupärast terves laskesuusamaailmas kõige konkurentsitihedam koondis. 32-aastane olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Vetle Sjåstad Christiansen on näiteks Lenzerheides toimuval MMil kohal varuvõistlejana, kuid ei mata lootust starti pääseda. Ta loodab, et osutub valituks Norra teatevõistkonda ning tahaks seal kõigile tuule alla teha, sealhulgas suurele rivaalile Prantsusmaa koondisele.​