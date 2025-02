Neljakordsel Dakari ralli võitjal amputeeriti jalg

49-aastane Baumel sattus jaanuari lõpus Prantsusmaal Reimsi linna lähedal liiklusõnnetusse, kui peatas tee ääres auto, et aidata õnnetusse sattunud liiklejat, kuid samal ajal sõitis talle teine auto suurel kiirusel otsa.

«Olen endiselt haiglas. 17 päeva pärast õnnestust võin öelda, et tunnen end paremini. Aga tegin ühe suure otsuse,» lausus Baumel Instagrami videos. «Otsustasin lasta amputeerida oma parema jala.»

Baumel lisas, et arstid suutsid vasaku jala alles jätta. «Mu vasakule jalale tehti kolm operatsiooni. See peaks tulevikus korda saama. Olen õnnelik, et viibin Reimsi haiglas, sest siin kõik hoolitsevad minu eest,» sõnas Baumel ja tänas neid, kes talle toetust avaldanud.