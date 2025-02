BLOGI Laskesuusa MM: parim eestlane Kulbin tegi elu sõidu, Soome jäi napilt medalita

Enne võistlust

Mullusel MMil saavutas Siimer just sel distantsil elu parima tulemuse, 14. koha. Tal on triost ka ainsana väike variant, et jõuda pühapäevasesse ühisstarti. Selleks tuleks aga minimaalselt eelmise aasta vägitükki korrata. Ent ei pruugi piisata.