USAs harjutav Eesti sportlane jõudis vaimsete mureded ja treeneri kiusule vaatamata elu vormi

«Siiamaani on mul hooaeg läinud väga hästi. Meil on täiesti uued treenerid ja kuigi aasta alguses oli teadmatust, mis saama hakkab, on mul tegelikult nendega väga vedanud. Mu uus treener on väga heade kogemustega ja mulle perfektselt sobinud. Olen ujunud kõik oma eelmise aasta isiklikud rekordid üle. 100 m selili enam kui sekund kiiremini, 100 m delfiini pool sekundit. Ja me ei ole isegi jõudnud veel hooaja põhivõistluseni ega korralikult puhanud. Kui ma ujun koormuse pealt isiklikke, siis see on juba väga hea minek. Olen juba elevil, et nüüd minna konverentsi meistrivõistlustele ja loodetavasti kvalifitseeruda ka NCAA meistrivõistlustele,» sõnab Markvardt.