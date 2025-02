Eakaaslaste, 1987. aasta mais sündinud oma ala legendide üllatuslik koostöö algas mõned kuud tagasi Austraalia lahtisteks valmistumisel. Esimesel turniiril Murray hoole all jõudis Djokovic poolfinaali, kus ta oli aga reievigastuse tõttu sunnitud Alexander Zverevile andma loobumisvõidu.

​Kohe tuleviku osas otsust ei langetatud. Mõlemad osapooled ütlesid, et olukorda tuleb veidi seedida. Nüüdseks on aga klaar, et Djokovic ja Murray ühine tee jätkub.