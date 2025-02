PARC FERMÉ Sõna on vaba? FIA lööb otsekoheste WRC sõitjate näpud sahtli vahele

Evansi kümnenda rallivõidu kõrval oli isegi suurem üllatus Takamoto Katsuta, kes vaatamata eelmisel hooajal saadud tagasilöökidele on näidanud, et on saanud küpsemaks ning oli esmakordselt kuni viimase katseni esikohavõitluses. Seekord jäi ta teiseks, aga kas sel aastal jõuab õnn ka tema õuele ja jaapanlane tõuseb poodiumi kõige kõrgemale astmele?

Võib öelda, et Ott Tänakul pole kahel esimesel etapil vedanud, kuid kas Hyundais peitub kiirus, et saada järgmistel rallide Toyotadele vastu? Järgmisena ootavad ees Keenia, mis on ajalooliselt olnud Toyota pärusmaa ning siis uus Kanaaride asfalt, aga ka sel teepinnasel on Jaapani autotootja olnud Hyundaist nobedam.