Kalev/Cramo napsas koduselt rivaalilt treeneri

«Soovin tänada kogu TalTech pere senise üheksa aasta eest! On olnud värvikas, õpetlik ja kogemusterohke teekond. Eraldi soovin tänada selle eest, et ollakse igati vastutulelikud ja võimaldatakse mul hooaja lõpufaasis Kalev/Cramoga liituda. See tõestab, et klubi toetab oma meeskonnaliikmete arengut aidates sellele igati kaasa,» märkis Killing.