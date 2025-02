Dorothea Wierer korraldas MMil paraja ehmatuse

Kui sportlane kutsub kokku pressikonverentsi, siis sageli põhjusel, et on teatada mõni suur uudis või on juhtunud midagi tõsist/olulist. Nõnda ehmus Šveitsis Lenzerheides laskesuusatamise MMil viibiv meediavägi korralikult, kui itaallanna Dorothea Wierer nendega kohtuda soovis.