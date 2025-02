OTSEBLOGI Laskesuusatamise MM: kas Ermits ja Zahkna sekkuvad suurde mängu?

Enne võistlust

Eestit esindavad Regina Ermits ja Rene Zahkna. Varem on sama duo sel distantsil väga edukalt esinenud. Parim tulemus on 2020. aastal Pokljuka MK-etapil saadud 2. koht. Mullusel Nove Mesto MMil said nad 11. koha. Tänavusel EMil on Ermitsa parim tulemus olnud 25. koht, mille ta sai naiste jälitussõidus. Zahknal on ette näidata 46. koht meeste tavadistantsis.