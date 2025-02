VIDEO Isa ja poeg Schmeichelid tegid tele-eetris emotsionaalse intervjuu

Celtic oli nädal tagasi kaotanud kodus 1:2, kuid Münchenis peetud kordusmängus viis Nicholas Kühn Šoti klubi 63. minutil juhtima ja see tähendas, et kokkuvõttes on seis viigis. Bayern andis turmtuld, tegi mängu jooksul 23 pealelööki vastaste 5 vastu (sh raami 9-2) ning suutiski Alphonso Daviesi 4. lisaminuti väravast viigistada. Kokkuvõttes tähendas see 3:2 edu.