7 MEETRIT Ergo Rohiga Eesti naiste koondise ajaloolisest võimalusest ja kes on meistriliiga parimad mängijad?

Noore mehe kohta väga kireva ajalooga juhendaja on tulnud nii Austraalia meistriks käsipallis kui töötanud esimese eestlasena Euroopa Käsipalliliidus. Rohi räägib oma aastatest Austraalia käsipallis ning jutustab kirevaid lugusid Euroopa Käsipalliliidu telgitagustest. Kuidas neid korra lennujaama ootele jäeti ning milline on Austraalia käsipalli tase meie omaga võrreldes? See ja palju muud selgub neljandas osas.