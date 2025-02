Põhja-Makedoonia usub, et suudab Eesti alistada ja EMile jõuda

Valiksarja H-alagrupis on Eestil ja Leedul praegu 3 võitu, Põhja-Makedoonial ja Poolal 1. Kuivõrd Poola on finaalturniiri üks korraldajatest, mängivad kolm ülejäänud tiimi kahe koha peale. Eestil on kahe viimase vooru eel makedoonlaste ees küll kahevõiduline edumaa, aga selge pole veel midagi.