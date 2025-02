Seis pole MMi eel kiita: Trondheimis lubab kuni kümmet soojakraadi, võimalik ka vihm ja tormituul

MM algab tuleval kolmapäeval. Ilmateenistus prognoosib, et Trondheimis on nädalavahetusel kuni kümme soojakraadi ning esmaspäeval ja teisipäeval umbes 7–9 kraadi.

Lisaks on võimalik, et Trondheimis on MMi ajal tugev tuul ja sajab vihma, mis muudaks murdmaasuusatamise väga raskeks ja ebameeldivaks.

Norra väljaanne Dagbladet võttis ühendust kohaliku meteoroloogiainstituudiga, et uurida, kas ilm võiks enne või võistluste ajal minna paremaks. Meteoroloogi sõnul on see võimalik.

«Kolmapäeval ehk kui MM algab, võib alata külmem periood, kuid see on veel nädala kaugusel. Praegu aga tundub, et kõige hullem sula ja torm on selleks ajaks möödas,» ütles meteoroloog. Isegi kui ilm muutub Trondheimis jahedamaks, pole MMi ajal oodata külmakraade.

Põhja suusaalade MMil jagatakse medaleid suusahüpetes, kahevõistluses ja murdmaasuusatamises. MM algab kolmapäeval eelkvalifikatsioonivõistlustega. Põhivõistlused algavad neljapäeval, kui toimuvad murdmaasuusatamise sprindid ning naiste kahevõistluse ja mäehüpete kvalifikatsioonid.