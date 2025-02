Seebiooper Atalantas! Peatreener ja staarründaja pilluvad teineteise pihta ränki solvanguid

Lookman oli alles eelmisel hooajal väga oluline, kui mitte kõige olulisem mees Atalantas – tema eelmise kevade Euroopa liiga finaali kübaratrikk tõi klubile ajaloo esimese eurosarja karika. Aga nagu jalgpallis ikka, loeb see, milline on sinu viimane mäng.

Pärast mängu ütles peatreener Gasperini, et Lookman poleks pidanud penaltit lööma ning väitis, et 27-aastane on isegi trennides penaltipunktilt kohutav.