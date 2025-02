Rivo Vesik ja Eesti esipaar kodusest konkurentsist, hõbedaneedusest ja segasest süsteemist

Naastes meie kogenuma naispaari juurde, on Hollas ja Remmelg juhendaja sõnul võrreldes möödunud hooajaga edasi läinud pea kõiges. «Liisa on teinud tohutu sammu füüsise osas – ta on märgatavalt tugevam ja seda on juba visuaalselt näha. Aga põhiline vahe on see, et kui eelmise aasta ettevalmistuse perioodil oli nende enesekindlus madalam ja nad põdesid mingitel hetkedel rohkem, siis nüüd on seda vähem. Ja trennides on nende olek ja ka kvalitatiivne tase edasi läinud. Nüüd on vaja see ka mängu üle kanda, sest eelmiselgi hooajal olid osad trennid superhead, aga väljakul kippus enesekindlus tihti kaduma,» ütles juhendaja.