Hyundai senise hooaja suurim üllataja andis julge lubaduse

«Olime kogu nädalavahetuse konkurentsivõimelised, mis on positiivne, sest see annab meile hoogu edaspidiseks. Samas peame vältima vigu,» ütles ta rallit.fi-le. «Oleme rahul, et saime punktikatselt vähemalt midagigi.»

Varem M-Sport Fordiga kihutanud Fourmaux liitus tänavuse hooaja eel Hyundaiga. Tema kiirus uues autos on seni olnud korralik. «Meie fookus on tulevikul, sest 12 etappi on veel ja ees on palju tööd,» sõnas ta.