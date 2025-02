NHLi mängijate ühingu juht: soovin venelasi olümpiale

Venemaal on alates 2022. aastast, mil nad alustasid täiemahulist sõda Ukrainas, keelatud osaleda rahvusvahelistel hokivõistlustel. NHL on avaldanud soovi tuua Venemaa tagasi rahvusvahelisele hoki areenile.

Ka mängijate ühingu juht on sama meelt. «Soovin näha Venemaa mängijaid nendel turniiridel, kuid see on midagi enamat kui hoki – see on seotud maailmapoliitikaga,» vahendas Walshi sõnu Rootsi väljaanne Aftonbladet. «Loodan, et kui olümpia ja MM lähenevad, näeme venelasi taas rahvusvahelises hokis.»