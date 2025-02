SPORDIREPORTER Eesti korvpallikohtunikud kannavad vimma ja kiusavad

Susi: «Räägime ka põhiteemast, mis teeb mind närviliseks ja ei meeldi üldse. Aivar Kuusmaa sai kaks tehnilist viga. Ma ei saa sellest aru. Korvpall on emotsionaalne mäng. Me kõik tahame tegelikult näha, et emotsionaalne inimene ja treener on emotsionaalne. Saan aru ühest tehnilisest. No andke see. Aga teine tehniline... on seda vaja?»