KUULSUSTE HALL Martin Müürsepp – meie mees NBAs

NBA tööseisaku ajal hoidis Müürsepp end vormis hea sõbra Rain Küttise koduklubi Nybiti trennis ning tuli paaris mängus ka platsile. Nybiti 99:75 võidumäng Keila Puuviljaparadiisi vastu lõppes Phoenix Sunsi ässale 23 punktiga ja korvpalliliidule rahatrahviga. Foto: Toomas Huik

Ei ole Chicago eestlastele sobiv mängupaik olnud, sest 1962. aasta valikuringis Zephyri meeskonda värvatud Tartust pärit Jaak Ardoni niitis põlvevigastus jalust enne, kui ta platsile asus, ning Henri Drell on pidanud Bullsi süsteemist lahkuma juba kolmel korral.

Tagasi Euroopas, Eestis, kodus

23-aastast eestlast ootasid ees Euroopa palliplatsid ja seal – nagu asjatundjad räägivad – on ikka mängitud just seda «õiget» korvpalli. «Mul parasjagu hakkas enda lagi ja tipptase kätte jõudma just siis, kui NBA-st ära tulin. Euroopas hakkas see-eest kohe sujuma ja tuligi päris hästi välja,» tunnistab Müürsepp.

Mängida õnnestus mitmetes tippklubides ja -treenerite käe all. Seda pingutust tasus rida erinevaid tiitleid Euroopa karikasarjades, Kreekas ja Venemaal.

Pikki aastaid kuulus Müürsepp ka Eesti koondise rivistusse. Statistikute kinnitusel pidas Mürka aastail 1993–2007 Eesti eest 79 kohtumist ja viskas kokku 1274 punkti, keskmiselt 16,1 mängus. Vaid kolmel korral jäi tal isiklik skoor avamata: kaks korda koondisekarjääri esimestel päevadel ning kolmandat korda viimases mängus rahvusmeeskonnas.

Müürsepa silmapaistvate spordisaavutuste kõrval on oluline märkida, et tema käidud tee on ehe näide sellest, kuidas võivad edu saavutada ka need noored, kelle iga samm pole astutud õiges suunas.​ Mürka mürgeldamised pole alati olnud laitmatud, kuid ehk just seetõttu on põhjust tema tehtut eriti hinnata.

Kaasteelised on näinud, kuidas Martin on korraldanud noortelaagreid ja oskab suhelda igas vanuses lastega, kuidas ta austab oma esimest treenerit, kui tähtsad on talle olnud tema sõbrad ja oma punt ning kuidas ta on hoidnud oma ema.

Põhimõttekindel, aus ja heatahtlik, kuid ikkagi vastuoluline mees, kes tahtis, et töö oleks alati korralikult tehtud, aga et töö poleks ainus, mida elul on anda. Tere tulemast Eesti Spordi Kuulsuste Halli, Mürka!

Martin Müürsepp (sündinud 26. september 1974) 83 mängu NBAs (1996-1998)

Kreeka karikavõitja (2001)

Venemaa meister ja karikavõitja (2005)

3-kordne Venemaa meistrivõistluste hõbe (2002-2004)

FIBA Europe League võitja ja finaali MVP (2004)

Saporta karikavõitja (2000)

U16 EM turniiri 5. koht (1991)

EM turniiri 14. koht (2001)

7-kordne Eesti aasta parim korvpallur (1996 ja 2000-2005) Tänavakorvpallis oli Mürka samuti kibe käsi: "Neid etappe oli küll ja küll. Neid oli kõvasti. Ma arvan, et olen läbi aegade kõige rohkem võite kogunud". Foto: Toomas Huik