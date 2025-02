Talendika norralase meeldejääv sooritus ajendas tuhnima mälus ning ajalooarhiivides, et otsida välja varasemad Eesti pinnal püstitatud kergejõustikurekordid. Tulemus ei osutunudki halvaks ning tõdemus on see, et rekordi püstitamiseks ei pea tingimata omama Bisletti või Letzigrundi staadioni. Piisab vaid õigest hetkest ning õigetest atleetidest.