Valus tõde tiirust: Zahknast-Ermitsast lasi kehvemini vaid üks duo

Tänaste eksimuste kohta lausus ta aga järgnevat: «Ma ei saanud tuulega hakkama. Kui [teises lamades tiirus] teine-kolmas mööda läksid, tõstsin pea üles, et näha, mis toimub, sest sain aru, et ise ma nii suurt sihtimisviga ei teinud. Reageerisin, tegin parandused, kuid hiljem sain teada, et varude ajaks kukkus tuul ära ja lasin teise suunda mööda. Täis minu pläss, kahju, aga nii kiirel võistlusel mõjutab üks katastroofiline tiir väga palju.»

Peatreener Stefan Lindiger oli pärast võistlust silmnähtavalt pettunud: «Me ei suutnud täna absoluutselt lasta. Tähendab, muidu nad ikkagi oskavad lasta, aga asi on keskendumises ja fookuses. Meie ei saa siinkohal aga midagi teha, sest nemad on lõpuks need, kes peavad võistlustel laskma. Suusatamine oli tegelikult ju täna ideaalne, aeg oli sama, mis kulla võitnud Prantsusmaal, aga jah... see kord nii.»