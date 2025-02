Eesti koondise peatreener selgitas, miks Ermits ja Zahkna ebaõnnestusid lasketiirudes

Ermits sõnas peale jõupingutust ETV ülekandes, et polnud võistlusega rahul. «Kõik, mis mööda andis lasta, lasin mööda. Esimese tagasiside võtsin omaks ja see tundus loogiline. Kui ka teises lamadestiirus need märgid ei kukkunud, siis mõtlesin, peaks kõrgemaid jõude paluma,» lausus Ermits, kes läks püstitiirudele liiga enesekindlalt peale.