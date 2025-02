Kristina Šmigun-Vähi: oluline on lapsed tuua spordi juurde nii, et nad hakkaks seda armastama

Aga kuidas siis ikkagi meelitada ka ülejäänuid liikuma?

Mul on järgmine ettepanek: toimugu igal koolipäeval üks tund värskes õhus. Ei, mitte alati ei pea see olema kehalise kasvatuse ega loodusõpetuse tund. Ka eesti keele tundi saab edukalt teha õues. Just nii saab riik positiivselt nülgida tervislikumate harjumuste suunas. Me ju kõik teame, et aju vajab hapnikku. Anname siis seda väärt ressurssi juurde nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Kultuuriministeerium teeb pingutusi. Spordipoliitika põhialustes aastani 2030 on just mõeldud laiemalt rahva tervisele. Ja üks peamisi sihte on, et kaks kolmandikku eestlastest liigub regulaarselt. Ma väga loodan, et see programm saab sisu, mis paneb liikuma plaanitust isegi rohkemgi eestlaseid.

Tunduks imelik, kui ma ei räägiks sõnagi tippspordist. Mul on väga hea meel, et Eestis toimuvad maailmaklassi võistlused, mis omavad kahtlemata tugevat mõju nii majandusele kui ka sportlastele endile ning uuele sportlaste põlvkonnale. Tippude poolt pakutavat motivatsiooni ei saa millegi muuga muidugi asendada. Sport seob. Vahet pole, mis erakonnast sa oled. Omadele hoiame alati pöialt.

Ja teate, sportida ja tervislikult elada saab sentigi maksmata. Meil on Eestis tänaseks 129 hooldatud terviserada. Välijõusaalid, mänguväljakud, ilusti korda tehtud pargid ja promenaadid lausa kutsuvad liikuma. Ma vaatan, et siin saalis on palju tühje toole hetkel, ja ma loodan, et siin riikliku tähtsusega küsimuse arutelult puuduvad kolleegid on just praegu koos laste, lastelaste või sõpradega sportimas või pargimetsas värskes õhus liikumas. Kui me ise ei tee ja teisi, eriti uusi põlvkondi kaasa ei tõmba, siis ükski seadus seda olukorda ka ei paranda.

Tagasi algusesse. Eesti riigi püsimajäämine on meie kõigi tahe. Ja kõik algab ikkagi inimesest endast, kas tahad või ei taha. Me ei tohi unustada, et Eesti riik olemegi meie ise. Meie ise peame hoolitsema oma tervise eest. Me ise peame olema eeskujuks ja kaasama. Minge liikuma, minge metsa! Aitäh!»