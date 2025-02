OTSEBLOGI Suur mäng: kas Eesti korvpallikoondis kindlustab täismaja kodupubliku ees EMi pileti?

«Ma ütlesin mängijatele esimesel päeval, et me ei saa seda võtta liiga tõsiselt. Läheme EMi piletit kindlustama, aga oleme praegu grupi liidrid. Me ei pea endale sisendama, et peaksime mingi ime korda saatma, et seda mängu võita. Meie sisendame, et läheme mängima oma head mängu. Nii homme kui ka Leedus. Ma arvan, et sellest piisab,» mõtiskles alles teist valikakent koondist tüüriv 41-aastane Rannula.