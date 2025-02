Põhja-Makedoonia kodustatud täht tervitab vana sõpra Kotsarit: ta tekitab meile kindlasti probleeme

Oktoobris 27. sünnipäeva tähistanud üliosav ameeriklane sai Põhja-Makedoonia passi 2022. aastal. Kui nende üks kahest kodustatud pikast, Ethan Happ või Jacob Wiley poleks vigastatud, jäänuks Shorts sel korral koosseisust välja. Põhjus lihtne: tagaliinis on neil oma tegija olemas – Pariisi otsese rivaali Milano Armani ridades müttav Nenad Dimitrijević. Nüüd tuleb aga kahel pallikäsitlejal platsile koos ära mahtuda. Enne pole seda ametlikus matšis juhtunud.

«Oleme mõlemad tõsised kossumehed. Teame, kuidas kohaneda. Mängime mõlemad klubis, kus tuleb ka palli jagada. Ma ei usu, et siingi sellega probleeme tekib. Oleme targad, kõrge IQga mängijad. Õpime kiiresti selgeks, kuidas koos mängida, mis kellelegi sobib. Usun, et on päris lõbus koos platsil olla. Ootan seda väga,» pajatas Shorts enne neljapäeva lõunal Unibet Arenal peetud esimest trenni.