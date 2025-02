Need suusatajad ähvardavad rikkuda Johannes Høsflot Klæbo koduse võiduparaadi

28-aastane Oslost pärit Klæbo on käimasoleval hooajal võitnud kõik individuaalsed sprindid, kus ta on osalenud. Vahele on ta jätnud aasta alguse etapid Les Roussesis ja Cogne'is. Esimesel neist noppis võidu rootslane Edvin Anger, kes on ka Klæbo lähim rivaal MK-sarja üldarvestuses, tema kannul lõpetasid kolm norrakat. Itaalias võitis Erik Valnes, MK-sarja kolmas mees.