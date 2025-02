Kas senisel MK-hooajal domineerinud austerlased võivad MMil väristama hakata?

22-aastane austerlane Daniel Tschofenig on MMile vastu minnes MK-sarja liider.

Austria suusahüppajad on ajalooliselt olnud kõikidel tiitlivõistlustel ja MK-hooaegadel kõige kõrgemate kohtade nõudlejad, kuid käimasoleval hooajal on nad punktitabelis hõivanud kogu poodiumi. Kas uuenduskuuri teinud Trondheimi hüppemäed võivad pingerea segi lüüa ning millised on norralaste võimalused kulda ja karda võita?​