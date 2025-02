Johannes Thingnes Bø krabas MMil järjekordse rekordi enda valdusse

Kui 29-aastase Femsteineviku jaoks tähistas see alles esimest MM-medalit, siis 31-aastase Bø jaoks oli see hõbe karjääri 20. MM-medal teatesõitude peale kokku. Ehk sinna arvestusse lähevad kõik meeste teatesõidud, segateatesõidud ja paarissegateate sõidud.

Seitse medalit on tal meeste teatesõitudest (3 kulda ja 4 hõbedat) ja segateatesõitudest (4 kulda, 1 hõbe ja 2 pronksi), paarissegateatest on aga kuus medalit (3 kulda, 2 hõbedat, 1 pronks).

MM-kuldasid on tema auhinnakapis kokku 22, millest 12 on individuaalsed. Käimasoleval MMil on ta võitnud kaks kulda (sprint ja jälitussõit) ning sellega kerkis ta ka mööda legendaarset Bjørndalenist, kes pika karjääri jooksul võitis 20 MM-kulda ja tuli kaheksakordseks olümpiavõitjaks.