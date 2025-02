Eesti sai juurde veel ühe laskesuusatamise MK-etapi

IBU kinnitas täna MK-sarja kalendrid aastateks 2026 kuni 2030 ehk nüüd on kuupäevase täpsusega teada kõik MK-etapid ja MMid järgmiseks viieks hooajaks.

Eestis on seni toimunud üks laskesuusatamise MK-etapp, kui Tehvandil sõideti 2022. aasta märtsis. Järgmine MK-etapp toimub Lõuna-Eestis 2026. aasta 9.-15. märtsini ning 2027. aasta 8.-21. veebruarini esmakordselt MM.

Tänasest uudisest tuli aga välja, et Otepääl võisteldakse kahe aasta pärast tipptasemel lausa kahel korral. Pärast MMi tuleb oodata kümme kuud, sest 2027/28 hooajal on Östersundi ja Kontiolahti MK-etappide järel kolmas osavõistlus Otepää, mis toimub 14.-19. detsembrini. 2028. aasta MM toimub Hochfilzenis ja 2029. aastal Lillehammeris.

Järgmise viie MK-hooaja võistluspaikasid sirvides on näha, et truuks on jäädud juba tuttavatele võistluspaikadele ja kõige uuemad tulijad ongi Otepää ja tänavu MMi võõrustav Lenzerheide.