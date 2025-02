Cronimet liiga poolfinaalid: ebamugav võitluslikkus, favoriidikoorem ja austus vastase vastu

«Kindlasti ei taha öelda, et Tartu Bigbank pole selles paaris favoriit, me tunnetame, et see seeria on vaja võita ja peame igal juhul finaali pääsema.»

Kõik mehed on Rikbergi sõnul terved ja valmis sekkuma, küll aga plaanib ta diagonaalis alustada Martti Juhkamiga, sest operatsioonist taastunud Jack Williams pole veel saavutanud täisvõimsust.

Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi peavad esimese mängu pühapäeval kell 17.00. Teine kohtumine Võrus toimub 27. veebruaril kell 19.00 ja vajadusel kolmas taas Pärnus 2. märtsil kell 17.00.

Möödunud hooajal ei pääsenud nelja sekka kumbki, Barruse jaoks on see üldse esimene kord poolfinaalis mängida. Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp läheb seeriale vastu sama mõtlemisega nagu veerandfinaalidele.

«Midagi erilist ma meeskonna juures pärast poolfinaali pääsu ei ole täheldanud, oleme olnud tavapärases töörütmis. Kui enne veerandfinaale ütlesin, et võtame mäng ja seeria korraga, siis nüüd on sama olukord. Aga kui Jekabpilsi vastu me tundsime kohustust edasi saada, siis nüüd võib favoriidikoorma Pärnu kaela veeretada ja usun, et nad võtavad selle auga vastu. Nad on viimased kuud väga enesekindlalt tegutsenud ja Jekabpilsiga võrreldes tase kõrgemal,» sõnas peatreener.