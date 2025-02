MM-tiitlit jahtiv kolmekordne Euroopa rallimeister vahetas leeri

Märtsi alguses 46-aastaseks saav ​Kajetanowicz on ralliringkondades vana kala, olles aastatel 2015 - 2017 Ford Fiesta roolis kolmel puhul ka Euroopa meistriks kroonitud.

Pärast seda astus ta sammu edasi WRC2-sarja, kus on kihutanud nii Fiesta, Volkswagen Polo GTI R5 kui viimasel viiel aastal ka Škoda Fabiatega, tulles parimal juhul MM-sarjas teiseks (2019).

Nüüd loodab ta astuda sammu edasi, mistap vahetabki truu neljarattalise välja Toyota GR Yaris Rally2 vastu. «Auto välja vahetamine on küll väga suur samm, aga see annab võimaluse asju parandada ja see ongi hetkel põhiline,» sõnas poolakas, kes teeb oma MM-hooaja avastardi järgmisel kuul Keenias.