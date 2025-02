BDSM-kostüümis olümpiavõitja pärast võistlust: kas peaksin sind piitsutama?

Nimelt tegutses 22-aastane uisutšempion võistlusel hoopiski reporterina, esitades TV1 sotsiaalmeediakanalis võistlejatele küsimusi. Et ekraanil uhkemalt silma paista, oli ta kapist välja otsinud ka tavapärasest uhkema riietuse, püüdes pilke nahast mantliga.

See tegi nalja meeste üksiksõidus võistelnud ja 294,06 punktiga teiseks tulnuks Mark Kondratšukile, kes ütles Zagitova juurde jõudes, et too meenutab talle ranget õpetajat.