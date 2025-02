Rally1-autosse kibelenud Hispaania «rakett» võib jääda pika ninaga

«See on raske,» ütles M-Spordi tiimijuht Richard Millener DirtFishile. «Meil on praegu palju sõitjaid ja seetõttu ka suur koormus. Ilmselgelt on meil M-Spordiga mitu projekti. Võrreldes varasemaga pole enam nii lihtne lisada uusi autosid. Lõplikud otsused on veel langetamata. Midagi pole veel kokku lepitud ega garanteeritud, aga arutelud käivad.