OTSEBLOGI Kas Eesti naistel õnnestub MMil mullust vägitegu korrata?

Enne võistlus:

Tänavusel hooajal päris samasugust sähvatust (veel) tulnud pole, MK-etapiti on oldud vastavalt: 10. (Kontiolahtis), 15. (Hochfilzen), 14. (Ruhpolding) ja 7. (Antholz-Anterselva). Küll tasub siinkohal välja tuua, et Hochfilzenis sõitis Tominga asemel Hanna-Brita Kaasik.

MK-etappidel on tänavu teatesõitudes võidurõõmu tundnud vaid Rootsi ja Saksamaa, poodiumile on asja olnud veel Prantsusmaal ja Norral.​ MMilgi on need neli eeldatavad favoriidid, kokku tuiskab Lenzerheides rajale 22 naiskonda.