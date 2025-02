Põhja-Makedoonia peatreener tunnustas Eestit: palju õnne, väärite seda EM-pääset

«Teisel poolajal saime küll palju vabu viskeid, aga viskasime need mööda. Mängijad eksisid täiesti vabadelt kohtadelt ja kui me tabame 13st viskest ainult ühe, siis Eesti-sugune võistkond karistab sind selle eest kohe ära. Palju õnne muidugi Eestile, te väärite seda EM-pääset. Meil tuleb aga võidelda järgmiste võimaluste eest,» tunnustas ta Eestist.

Kaks punkti visanud Andrej Maslinko lisas omalt poolt: «Alustasime mängu hästi, kontrollisime esimest poolaega ja juhtisime ka vaheajaks ühe punktiga (39:38 – toim.). Teine poolaeg oli meie poolt aga halb ning ligemale 20-punktine kaotus tähendab ühtlasi, et me ei pääse ka enam EMile. On väga kahetsusväärne, et me sinna ei kvalifitseerunud, kuid loodame, et järgmine kord oleme EMil taas kohal.»