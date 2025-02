Alaliidu president: Eesti peab EM-mängud Lätis ja fänniala tuleb varasemast veelgi uhkem!

27. augustist 14. septembrini toimuva EMi alagrupiturniirid toimuvad tänavu Küprosel, Soomes, Poolas ja Lätis ning vastavalt reeglitele võib iga korraldajariik valida endale ühe alagrupikaaslase.

Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu kinnitas pärast tänast kohtumist, et nemad on olnud lätlastega suhtluses ning Eesti koondis peab oma mängus just seal. «Võite hakata endale Lätis hotellikohti broneerima,» sõnas ta.

Kas see tähendab, et korvpallisõbrad saavad arvestada ka samasuguse fännialaga nagu kümme aastat tagasi, kui Eesti samamoodi just Riias oma EM-mänge pidas? «​Arvan, et tuleb veel suurem ala ja usun, et tuleb ka veel rohkem inimesi,» sõnas Sarapuu.

Fotomeenutus Eesti korvpallikoondise fännialast 2015. aasta EMil. Foto: Tairo Lutter

«See on kindlasti üks pidu, mis seal püsti paneme. Kes teab Alexandre Dumas' «Kolme musketäri», siis sellelgi romaanil oli järg: kümme aastat hiljem. See praegugi tuleb selline sari, kust nii mõnigi leiab deja vu-noote, aga see aasta tahame minna kõrgemate eesmärkide järele,» andis president mõista, et ainult alagrupiga seekord piirduda ei taheta.

Rääkides tänasest mängust, siis oli Sarapuul arusaadavalt ülimalt hea meel, et võit - eriti veel 19-punktiline - koju jäeti. Ent mida tegi tema süda siis, kui vaheajal mindi riietusruumi ühepunktilises kaotusseisus?

«Ärev tunne oli, sest pall on ju ümmargune ja tegemist on ikkagi mänguga. Võimalikud on igasugused stsenaariumid, aga usk oli enne mängu siiski väga tugev, et võit tuleb. Ja ka tuli! Selline nagu ka pidi: korraliku ja selge ülekaaluga!» jätkas alaliidu president ning tunnustas mängijaid.

«Olen õnnelik, et meil on sellised mehed koondises, kes tahavad tulla ja teha. See pilt on ilus ja mul on poiste üle väga hea meel. Ma ei oskagi praegu midagi muud öelda. Tunne on hetkel väga-väga ülev ja see tunne on midagi sellist, mis jääb meelde,» sõnas Sarapuu.