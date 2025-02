Siim-Sander Vene: Leedus peame mängitud saama, aga täna õhtul teeme ka ausalt

«Ei ole midagi salata, hea meel! Ambitsioon on meil kindlasti kõrgem, ükskord võiks ka alagrupist edasi saada. Esimene samm, EMile pääsemine, vahe-eesmärk sai täidetud. See süstib positiivset nooti, annab hea tuju. Näha on, et inimesed siin saalis on rõõmsad!» ütles Vene, sära silmis.