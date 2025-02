Sander Raieste murdelisest pealtpanekust: mõnus oli jälle kõrgemal korvpalli mängida!

Korvpallikohtumisi tagantjärele lahates on kombeks otsida mängu saatuse otsustanud momenti. Eesti – Põhja-Makedoonia EM-valikmängu puhul on variante mitu, aga üks tugevamaid kandidaate on kahtlemata Sander Raieste võimas pealtpanek kolmanda veerandaja lõpus.