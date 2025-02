Tunnustatud laskesuusatreener hurjutas murdmaasuusatajaid

Endine Rootsi koondise peatreener on kohale sõitnud ka Lenzerheidesse, kus peetakse tänavu laskesuusatamise MM. Praegu töötab 70-aastane sakslane Bulgaaria koondise nõustajana. Tegemist on rahvusvahelise alaliidu algatusega (IBU), millega püütakse toetada spordiala mõttes väiksemaid riike. Seda sellepärast, et biatlon ei muutuks murdmaasuusatamiseks, kus võistlevad mõned üksikud riigid, kirjutas Dagens Nyheter.