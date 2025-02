Martin Müürsepp võttis tuhandete korvpallifännide ees vastu Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvli

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja tõdeb, et just sellised sündmused nagu eilne korvpallimäng on suurepärane võimalus tunnustada Eesti Spordi Kuulsuste Halli liikmeid. «Autahvel ei ole pelgalt lihtsalt tunnustus, vaid austusavaldus sportlase pikaajalisele pühendumusele ja panusele Eesti sporti. Kui see üle antakse tuhandete inimeste ees, muutub hetk veelgi tähendusrikkamaks nii sportlase kui ka kogu spordikogukonna jaoks,» sõnab Randoja pressiteate vahendusel.