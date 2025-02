NBA staar langes kuriteo ohvriks

Seitset Tšiilist pärit meest süüdistatakse Moranti kodu röövimises. Väidetavalt on sama jõuk vargil käinud mitme USAs elava profisportlase kodus. Vargad on praeguseks juba vahi alla võetud.

Moranti nime FBI aruandes välja ei toodud, kuid allikad paljastasid ESPNile, et tegu oli just Morantiga. Viimase koju murdsid röövlid 19. detsembril kella 16 paiku. Sel õhtul mängis Grizzlies kodus Golden State Warriorsi vastu. Morantilt varastati ehteid, luksuskellasid ja käekotte 1 miljoni dollari ehk umbes 960 000 euro väärtuses. Neli vahi alla võetud kurjategijat elasid ebaseaduslikult USAs.

USAs elavaid sporditähti on viimasel ajal üha sagedamini röövitud. Viimati sattus ohvriks Los Angeleses elav jalgpallur Olivier Giroud, kellelt rööviti umbes poole miljoni dollari ehk 480 000 euro väärtuses vara. FBI saatis eelmise aasta lõpus USA suurematele spordiliigadele hoiatuse, et vargad on sihikule võtnud tippsportlaste kodud.