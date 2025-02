GALERII Tasavägises lahingus Kalju alistanud Levadia krooniti superkarika võitjaks

«Väga raske mäng. Tulime kaheväravalisest kaotusseisust tagasi. Täna kaotasime palju kahevõistluseid. Teisel poolajal olime palju paremad kui avapoolajal. Viimase värava puhul kaotasime keskendumise. Palju õnne vastastele. Täna oli mõlema tiimi poolt hea mäng. Poolajapausil ütlesin meestele, et olge agressiivsemad. Mängijatel oli pinge peal, mõni polnud kunagi tiitli peale varem mänginud. Neil oli kohanemiseks rohkem aega vaja. Ma ei saa öelda, et oleksin esituse üle uhke olnud. Siin mängus oli meil palju haid momente. Peame kõvasti tööd tegema. Ootame juba kõrgliiga esimest mängu,» rääkis pärast mängu Kalju peatreener Nikita Andrejev Soccerneti ülekandes .

Kalju kaitsja Uku Kõrre: «Puudu jäi sellest, hoida viigiseis ära, mis olime teise poolajaga tublisti välja teeninud. Kolmas värav jääb tugevalt kripeldama. Poleks tohtinud seda sisse lasta. Väga valus on.

Me ei alahinda iseennast ega pole aukartust Levadia ees. On perioode, kus tuleb kannatada ja saame ise salvata. Pole vahet, mis järjekorras väravad lüüakse, kui näidatakse sisu. Meis on sisu, ettevalmistuse taha midagi ei jää. Meie noor võistkond hakkab tegema tegusid.»